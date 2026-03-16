Bahçeşehir Koleji U-BT Cluj-Napoca ile Çeyrek Finalde
Bahçeşehir Koleji U-BT Cluj-Napoca ile Çeyrek Finalde

16.03.2026 09:13
Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca'yı yarın çeyrek finalde konuk edecek. Maç 19.00'da.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında yarın Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçen takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

Normal sezonda A Grubu'nu 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, doğrudan çeyrek finale yükseldi.

A Grubu'nda çıktığı maçlarda sahadan 9'ar galibiyet ve yenilgiyle ayrılan U-BT Cluj-Napoca ise 6. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Rumen ekibi, bu turda Buducnost VOLI'yi 100-82 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçları Bahçeşehir Koleji, deplasmanda 98-90, sahasında ise 84-72 kazanmıştı.

Yarı finalde ise Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa)-Cedevita (Slovenya) ve Hapoel Midtown (İsrail)-Türk Telekom eşleşmelerinin kazananları ile Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj Napoca (Romanya) ve Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia (İtalya) maçlarının galipleri karşılaşacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
