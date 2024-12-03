Bahçeşehir Koleji, Wolves'ı Ağırlıyor

Spor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında yarın Litvanya'nın Wolves takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada hava atışı saat 19.00'da yapılacak.

Grup lideri Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda oynadığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, organizasyonda son 6 maçını da kazanma başarısı gösterdi.

Litvanya temsilcisi ise grupta oynadığı 9 müsabakada 5 galibiyet aldı. Wolves, A Grubu'nda averajla 5. sırada yer alıyor.