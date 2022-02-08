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Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Avtodor Saratov ile karşılaşacak - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Avtodor Saratov ile karşılaşacak

08.02.2022 09:52
Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Avtodor Saratov ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Rusya'nın Avtodor Saratov ekibini konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Rusya'nın Avtodor Saratov ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

İki takımın da çeyrek finale yükselmeyi garantilediği grupta Bahçeşehir Koleji, oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.

Bir maçı eksik olan Avtodor Saratov ise oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Grupta iki takım arasında Rusya'da oynanan ilk maçı Avtodor Saratov, 75-70'lik skorla kazanmıştı.

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Bahçeşehir Koleji, basketbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Avtodor Saratov ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, yarın sahasında Avtodor Saratov ile karşılaşacak - Son Dakika
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