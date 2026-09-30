Bahis soruşturmasında 448 kişilik PFDK sevkinde Trabzonspor Başkanı Doğan yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 448 kişinin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Bu kişilerin, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son beş yıl içinde idarecilik yaptığı açıklandı.Disipline sevkedilen kişilerin görev aldığı dönemde "bahis oynadığı tespit edildiği" kaydedildi.Bu kişiler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Aral Emir Aral ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de bulunuyor.Doğan, A Spor kanalına yaptığı açıklamada daha önce kapanmış bir bahis hesabının olduğunu söyledi.Kendisinin daha önce gerekli makamlara bilgi verdiğini belirten Doğan, "Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu [bahis] şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle düşünmüş. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok" dedi.Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan beş, Fenerbahçe'den de üç kişi sevkler arasında yer aldı.Kasımpaşa haricinde Süper Lig'de mücadele eden tüm takımlar listede yer aldı.Süper Lig'de hakkında işlem başlatılan . Diğer takımlar ve PFDK'ya sevk edilen yönetici sayıları şöyle Açıklaması