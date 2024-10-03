Bahri Tanrıkulu Tekvando Federasyonu Başkanlığında Aday

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Olimpiyat madalyalı eski milli sporcu Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Olimpiyat madalyalı eski milli sporcu Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığı için resmi olarak adaylığını açıkladı. 'Tekvando kazanacak' sloganıyla yola çıktığını aktaran Tanrıkulu, "Bu yolda, sadece sportif başarıyı değil, hak, adalet, düzen, güven, milli duygular, bayrak, inanç ve kul hakkı gibi önemli değerlere sahip çıkmayı vaat ediyoruz. Bu yorgun yönetim yapısına karşı camianın tabanından aldığım desteğin sorumluluğunu üstlenerek ve bu güvenle seçim yarışına giriyorum" dedi.

Bahri Tanrıkulu, tekvando camiasındaki tüm paydaşlarla birlikte çalışarak, Türkiye'yi uluslararası arenada daha da yukarılara taşıyacak projelerle yola çıktığını ve sporda başarıya ulaşmanın tek yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini belirtti. - İSTANBUL