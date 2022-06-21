Baja Troia Türkiye, Avrupa Kupası'na aday oldu

Doğu Avrupa Offroad Serisi'nin bir ayağı olan Baja Troia Türkiye, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Avrupa Cross-Country Kupası'na aday yarış statüsüne alındı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana düzenlenen ve bu yıl da 4 yarıştan oluşan Doğu Avrupa Offroad Serisi'nin bir ayağı olan Baja Troia Türkiye, 21-25 Eylül'de Çanakkale'nin görsel ve tarihi zenginlikleri arasındaki etaplarda koşulacak. Organizasyon, toplam uzunluğu 950 kilometre olan parkurda gerçekleştirilecek.

İstanbul Offroad Kulübü tarafından Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi ve Bayramiç Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon, başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda 2023 FIA Cross Country Baja Avrupa Kupası'nın resmi bir ayağı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, son yıllarda offroad branşının yükselen değeri olan baja disiplininin önemli organizasyonlarından Baja Troia Türkiye'nin Avrupa Kupası'na aday olmasından dolayı mutluluklarını dile getirerek, bu gelişmenin Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'ndan sonra spor turizmi açısından önemli bir değer olduğunu belirtti.