Bakan Bak, Armada Praxis Yalıkavak'ı tebrik etti

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupası'nda Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek kupayı kazanan Armada Praxis Yalıkavak'ı yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupası'nı kazanan Armada Praxis Yalıkavak için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu' nda oynanan Hentbol Kadınlar Süper Kupası'nda rakibi Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek şampiyon olan Armada Praxis Yalıkavak'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Armada Praxis Yalıkavak'ın başarısında emeği geçen oyuncu, teknik ekip ve yöneticileri kutluyorum. Her iki takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyorum."