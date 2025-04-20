Bakan Bak, Etnospor Forumunda Mevkidaşlarıyla Görüştü - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak, Etnospor Forumunda Mevkidaşlarıyla Görüştü

Bakan Bak, Etnospor Forumunda Mevkidaşlarıyla Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rusya'da Etnospor Forumunda ikili görüşmeler yaptı.

20.04.2025 12:19
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Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etno spor Forumu'na katılmak üzere bu ülkede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev ile bir araya geldi. Bakan Bak, ayrıca Kazakistan ve Belaruslu mevkidaşlarıyla da görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Federasyonu'nun St. Petersburg şehrinde "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla yapılan 7. Etnospor Forumuna katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Üst Düzey Bakanlar Panelinin ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Bak, ilk olarak Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev ile bir araya geldi. Görüşmede, beden eğitimi ve spor alanında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin güncel durumu ele alındı. Gelecek yıllarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik, bilim ve araştırma alanında işbirliği; ortak eğitim faaliyetleri; spor eğitim kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi; ortak kamplar; gibi birçok konuda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede bulunan Rusya Buz Hokeyi Federasyonu yetkilileri, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile hayata geçirdikleri ortak projeleri anlatarak Türkiye'de çok iyi bir noktaya gelen buz hokeyi sporunun daha da ileriye taşınması için desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

Bakan Bak Kazakistan ve Belaruslu mevkidaşlarıyla da bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ayrıca Kazakistan ve Belaruslu mevkidaşlarıyla da görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bak, bir araya geldiği Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov ve Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk ile ülkeler arası gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Heyetler arası görüşmelerde, Bakan Bak'ın yanı sıra Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ile Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Bak, Etnospor Forumunda Mevkidaşlarıyla Görüştü - Son Dakika

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