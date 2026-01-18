Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gaziosmanpaşa\'da spor yatırımlarını yerinde inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçede devam eden spor yatırımlarını yerinde inceledi. Bakan Bak, Küçükköy Stadı ve Spor Vadisi projelerinin en kısa sürede tamamlanarak, gençlerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziosmanpaşa'yı ziyaret etti. Bakan Bak'ın Gaziosmanpaşa programına; İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş eşlik etti. Belediye makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından heyet, ilçede yapılan spor projelerini incelemek üzere sahaya indi.

Başkan vekili Karadeniz, bakana sunum gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Küçükköy Stadı proje alanında incelemelerde bulunan Bakan Bak'a, Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Projenin detaylarını inceleyen Bak, çalışmaların hızlandırılması talimatını vererek, tesisin ilçe halkı için hayırlı olmasını diledi.

Osman Aşkın Bak: "Hem gençlere hem de spor kulübümüze hizmet etsin istiyoruz"

Küçükköy Stadı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, "Burada herkesin hatıraları var. Böyle güzel bir spor tesisini kazandırıp, hem bölgedeki halka hizmet etsin, gençlere hizmet etsin hem de spor kulübümüze müsabakalarda hizmet etsin istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gördüğünüz her yere saha yapacaksınız, tesis yapacaksınız' diyor. Hızlıca bu işe kolları sıvayın. Hayırlı olsun inşallah" dedi.

Eray Karadeniz: "Gaziosmanpaşa'daki bütün spor kulüplerine katkı sağlayan bir tesis olacak"

Projeye ilişkin bilgiler veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise, "Spor sahamızın yanında üç katlı bir yapı olacak. İlk katını spor kulübümüze tahsis edeceğiz. Diğer iki katında ise gençlere hizmet edeceğiz. Karşı tarafında ise bir taziye evi ve çok amaçlı salon ile 20 yataklı bir misafirhane planladık. Ayrıca 523 araçlık bir otopark olacak. Gaziosmanpaşa'daki bütün spor kulüplerine katkı sağlayan bir tesis olacak" diye konuştu.

Program, ilçede çok sayıda branşa ev sahipliği yapacak olan 'Spor Vadisi' projesinin ziyaret edilmesi ve yapılan genel incelemelerin ardından sona erdi. - İSTANBUL