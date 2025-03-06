Bakan Bak, İbn Haldun Üniversitesi'nde İftar Programında - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak, İbn Haldun Üniversitesi'nde İftar Programında

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbn Haldun Üniversitesi öğrencileriyle iftar düzenledi.

06.03.2025 21:16
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbn Haldun Üniversitesi öğrencileriyle bakanlığın düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü Öğrenci Merkezi Binası'nda gerçekleştirilen iftara Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan'ın yanı sıra öğrenciler katıldı.

İbn Haldun Üniversitesi'nin çok özel bir üniversite olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkısıyla düzenlenen iftar programında sizlerle beraberiz. İbn Haldun Üniversitesi butik bir üniversite. Çok kıymetli hocaları var. Çok kıymetli yönetimiyle ve öğrencileriyle özel bir üniversite. Sosyal alanda yapacağı çalışmalarla önemli bir yer alacak. Bu vakıf üniversitesinin bu hale gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakanlık olarak üniversitelerde öğrencilerle bir arada olmak istediklerinin altını çizen Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizle bir araya gelerek bakanlığımızın projelerini anlatıyoruz. Onlarla ortak faaliyetler, projeler yapıyoruz. Bizim genç ofislerimiz var. Üniversitelerimizdeki gençlerimize bakanlık faaliyetlerini anlatıyoruz. Üniversitelerdeki kulüplerle iş birliği yapıyoruz. Ulusal projelere destek veriyoruz. Bakanlık olarak üniversitede okuyan öğrencilerimize birçok konuda destek oluyoruz. Ülkemizde yüksek öğretimde önemli atılımlar yapılıyor. Cumhurbaşkanımız da önemli destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Bak, "Her zaman kendi kapasitenizi zorlayın. Sizin hayatınıza dokunan kişileri unutmayın. Size yol gösteren ailenizden, öğretmenlerinize kadar kimseyi unutmayın. Ailenizi asla unutmayın. Sizin de hayallerinizin peşinde koşmanız, çok çalışmanız önemli. Gençlerimize güveniyoruz. Sosyal Bilimler alanında bir dip dalga gelecek ve İbn Haldun Üniversitesi de bu konuda önemli bir yer tutacak. Kampüs iftarlarımız devam edecek. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Politika, Gençlik, Eğitim, İftar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak, İbn Haldun Üniversitesi'nde İftar Programında - Son Dakika

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