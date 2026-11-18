Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 10 madalya kazanan Özel Sporcular Down Yüzme Milli Takımı'yla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1-6 Kasım 2026 tarihleri arasında Portekiz'in Albufeira şehrinde yapılan SU-DS 12. Down Sendromlu Açık Yaş Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan Özel Sporcular Down Yüzme Milli Takımını kabul etti. Ankara'da gerçekleşen görüşmede, milli sporcuların yanı sıra Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetimi ve antrenörler de yer aldı.

Kabulde, özel sporcularla sohbet eden Bakan Bak, Down Sendromlu Açık Yaş Dünya Yüzme Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerden dolayı milli sporcuları tebrik etti.

"Sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir enerji ve mutluluk veriyor"

Özel sporcularla gurur duyduklarını ifade eden Bakan Bak, "Sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir heyecan, enerji, ve mutluluk veriyor. Ülkemizin bayrağını yurtdışında gururla dalgalandırıyorsunuz. Down Sendromlu sporcularımızın kazanma azmi, centilmence mücadeleleri tüm madalya ve kupaların üzerindedir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Son 25 yılda Türkiye'nin spor altyapısına önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Bak, "Kazanılan kupa ve madalyaların temelinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her şehrimize yapılan spor tesisleri, sporcularımıza sunulan imkanlar vardır. İnşa ettiğimiz engelsiz spor tesislerimizde spora erişiminizi kolaylaştırdık. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız sizleri yakından takip ediyor, başarılarınızla gurur duyuyor. Her şey sizin için. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.