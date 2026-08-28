Bakan Bak'tan 12 Dev Adam'a Destek - Son Dakika
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Bakan Bak'tan 12 Dev Adam'a Destek

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Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacağına inancını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılacağına inandıklarını söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Litvanya'yı 94-66'lık skorla mağlup ederek 2. tura galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımı tebrik etti. Bakan Bak, "Güzel bir galibiyet. Milli takımımızı, 12 Dev Adam'ı tebrik ediyoruz. Basketbol ekolü olan bir ülkeye karşı bu başarıyı elde etmek önemli. Milli takımımız ilk etapta 6'da 6 yaptı, şimdi buraya da galibiyetle başladı. İzlanda deplasmanı var. Ondan sonra oynanacak maçlar, İtalya başta olmak üzere..." dedi.

"İnancımız şu ki milli takımımız Dünya Kupası'na katılacak"

Milli takımın Dünya Kupası'na katılacağına inandığını belirterek sözlerine devam eden Bak, "İnancımız şu ki milli takımımız Dünya Kupası'na katılacak. Orada da iyi işler yapacak. Zaten bunun işaretlerini 2025 yılında Avrupa ikincisi olarak vermişti. Yani gerçekten şu anda Avrupa sıralamasında 1. sırada basketbol takımımız. Bunu da sahada gösterdiler. Eksiklerimize rağmen onları tebrik ediyoruz. Gençlerin, takımdaki arkadaşların ortaya koyduğu performans bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Federasyon basketbol altyapısına büyük yatırımlar yaptı"

Karşılaşmada tribünlerin milli takıma verdiği desteğe de değinen Osman Aşkın Bak, "Tabii tribünleri dolduran 10 bine yakın taraftarın bizi desteklemesi, çocukların heyecanı, ekranları başında izleyenler bizim için çok kıymetli. Ülkenin spordaki bu hamleleri çok değerli. Güzel bir ambiyans. Teknik heyeti ve federasyonumuzu tebrik ediyoruz. Federasyon gerçekten basketbol altyapısına da büyük yatırımlar yaptı. Biz de tesisleri tamamladık. Dünya Şampiyonası U17 organizasyonu, U16 ve diğer kategorilerde de görüyoruz; Türk basketbolunun geleceğinin parlak olduğunu anlıyoruz. Maç öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, şimdi de tekrar tebriklerini iletti. Gerçekten yakından takip etmesi bizleri de mutlu ediyor" dedi.

"Hep beraber güzel günlere doğru yürüyoruz"

Bakan Bak, Türk sporunun geleceğine ilişkin ise, "Hep beraber güzel günlere doğru yürüyoruz. 12 Dev Adam ayağa kalktı ve hızla yükselişe geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin başarılı olmasını istiyoruz. Basketbolcularımızın başarıları, attığı sayılar, heyecanları, coşkuları, tribündeki seyircisiyle beraber güzel bir atmosfer oluşturdu. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"İnşallah İzlanda maçında da başarılarının devamını bekliyoruz"

İzlanda maçına da değinen Bak, "Takip edeceğiz. İnşallah İzlanda maçında da başarılarının devamını bekliyoruz. Hep beraber salonları doldurup coşkuyla hem Türk basketbolunu hem Türk sporunu desteklemiş olacağız. Ben de yalnız bırakmıyorum, Başkanla beraber bütün maçlara geliyoruz. Hem basketbolu seviyoruz hem de diğer branşlara destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak'tan 12 Dev Adam'a Destek - Son Dakika

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