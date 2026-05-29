Bakan Bak'tan A Milli Takıma Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bak'tan A Milli Takıma Ziyaret

Bakan Bak\'tan A Milli Takıma Ziyaret
29.05.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takım'ı ziyaret ederek bayramlaştı ve başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Bakan Bak'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Osman Aşkın Bak, bir araya geldiği milli futbolcularla bayramlaşarak başarı dileğinde bulundu.

Bakan Bak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası'na katılmanın gurur verici olduğunu dile getirerek, "Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Artık günler azalmaya başladı. Sporcularımız, teknik heyet ve federasyon çok emek vererek bizleri mutlu etti. Takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Bence milli takımımız orada çok iyi işler yapacak. Grup sürecinden sonra da finale kadar yürüyeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın iyi bir jenerasyona sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Hocanın rakiplerle ilgili açıklamaları vardı. Bence çok iyi analizler ve doğru değerlendirmeler. Hiçbir şey kolay değil. Adım adım gitmek gerekiyor. Doğru bir felsefe. Her maçı birer final gibi götürerek yolumuza devam edeceğiz. Genç bir jenerasyon, bunu Avrupa Şampiyonası'nda ispatladılar. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi önemli oyuncularımız var. Federasyonumuza, başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu süreci doğru yönettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim için bir şans. Sporu ve futbolu çok iyi bilen biri. Gençlerimizi, milli takımımızı ve sporcularımızı takip eden bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Biz 'Çılgın Türkler'iz, inşallah ABD'de de iyi işler yapacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Milli Takım, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak'tan A Milli Takıma Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 21:01:28. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bak'tan A Milli Takıma Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.