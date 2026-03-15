Bakan Bak'tan Arda Güler Açıklaması
Bakan Bak'tan Arda Güler Açıklaması

15.03.2026 18:11
Bakan Bak, Arda Güler'in Real Madrid'de attığı golün Türk futbolu için gurur verici olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin ziyaretinde yaptığı açıklamada Arda Güler'in Real Madrid formasıyla attığı golün Türk futbolu adına gurur verici olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli incelemelerde bulundu. Bakan Bak, ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Dün oynanan La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler'in attığı golün sorulması üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Bak, golün Türk futbolu adına gurur verici olduğunu vurguladı.

Arda Güler'in Türk futbolu için çok önemli bir değer olduğunu belirten Bakan Bak, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Arda Güler, Türk futbolu için gerçekten çok önemli ve değerli bir yıldız. Real Madrid formasıyla attığı gol, dünya futbol literatüründe en uzak mesafeden atılan goller arasında yer aldı. En uzak mesafeden atılan goller sıralamasında yanılmıyorsam ya 5. sırada yada 4. sırada. Yaklaşık 70 metre mesafeden, kalecinin önde olduğunu fark ederek çok akıllıca bir vuruşla topu filelere gönderdi. Gerçekten müthiş bir gol oldu. Bugün sadece Türkiye'de değil, bütün dünya futbol kamuoyunda Arda Güler konuşuluyor. Bu da bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Arda, hem milli takımımız hem de Türk futbolu adına çok önemli bir oyuncu. Önümüzde önemli bir maç var. Türkiye Milli Futbol Takımı, 26 Mart'ta Romanya ile Dünya Kupası elemesi maçına çıkacak. Arda'nın böyle bir gol atması bu önemli maç öncesinde hem milli takımımıza hem de milletimize moral oldu. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de forma giyen bir Türk futbolcunun böyle bir gole imza atması uzun yıllar konuşulacak bir başarıdır. Arda Güler, hem milli takımımıza yaptığı katkılarla hem orta sahadaki oyunuyla hem de kulübündeki yükselen performansıyla bizleri gururlandırıyor. Kendisini gönülden tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Romanya karşısında iyi bir sonuç alarak yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz."

Milli takıma Dünya Kupası yolunda başarılar dileyen Bak, "Teknik direktörümüz Vincenzo Montella yönetiminde takımımız iyi işler yapıyor. Hedefimiz 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak. Bu turnuva Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. İnşallah Romanya karşısında iyi bir sonuç alarak yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak hepimiz bunu istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
