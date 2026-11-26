Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta müsabakasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Gürcistan güvenlik güçlerinin tribünlerdeki Beşiktaş taraftarına sert müdahalede bulunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş camiamızın yanındayız. Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.