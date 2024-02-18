Bakan Bak'tan Feyzullah Aktürk'e tebrik telefonu - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak'tan Feyzullah Aktürk'e tebrik telefonu

Bakan Bak\'tan Feyzullah Aktürk\'e tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü telefonla arayarak tebrik etti. Aktürk, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada serbest stil 92 kilo finalinde Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı. Müsabaka sonrası Bakan Bak, şampiyon güreşçiyi telefonla arayarak kutladı.

18.02.2024 22:18
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- Bakan Bak'tan Feyzullah Aktürk'e tebrik telefonu

BÜKREŞ - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı. Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon güreşçiyi telefonla arayarak kutladı.

Kaynak: İHA

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