Bakan Bak'tan Galatasaray'a Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini, yöneticileri ve tüm sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." - ANKARA