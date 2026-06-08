Bakan Bak'tan KKTC Futbol Takımı'na Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CONIFA tarafından düzenlenen 2026 CONIFA Avrupa Futbol Kupası'nda şampiyon olan KKTC A Milli Futbol Takımı'nı kutluyorum. İtalya'nın Como kentinde yapılan final müsabakasında, rakibi Padanya'yı 6-1 gibi bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran milli sporcularımıza, Kıbrıs Türk halkını en güzel şekilde temsil ettikleri için teşekkür ediyorum."