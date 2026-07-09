Bakan Bak'tan Voleybol Şampiyonu Okullara Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo Uygulamada Aç

Bakan Bak'tan Voleybol Şampiyonu Okullara Tebrik

Bakan Bak\'tan Voleybol Şampiyonu Okullara Tebrik
09.07.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Osman Aşkın Bak, Çin'deki voleybol şampiyonasında başarı elde eden okulları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyon olan TVF Spor Lisesi ile kızlarda ikinci olan Sancaktepe Okyanus Koleji için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF - International School Sport Federation) tarafından Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden okul takımlarımız büyük bir başarı elde etti. Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonasında erkeklerde şampiyon olan TVF Spor Lisesi ile kızlarda finalde mücadele ederek ikinci olan Sancaktepe Okyanus Koleji'ni yürekten kutluyorum. Okul sporlarında elde ettiğiniz başarı, Türk voleybolunun geleceği adına umut vericidir. Bizleri gururlandırmaya, ay yıldızlı bayrağımızı nice zaferlerle dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tam. Teşekkürler gençler, yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak'tan Voleybol Şampiyonu Okullara Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan’ın nüfusu her yıl eriyor Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak’ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı 20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı
Van’ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı Van'ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı
Elazığ’da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası
Niğde’de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti Niğde'de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti
Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz“ adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli

19:11
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
19:04
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik
İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
17:05
TSK’yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı Doktor memurluktan ihraç edildi
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi
16:22
Selin ardından kobra istilası Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
16:17
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 19:26:28. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bak'tan Voleybol Şampiyonu Okullara Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.