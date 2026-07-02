Bakan Bak\'tan Zeynep Sönmez\'e Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Zeynep Sönmez'e, turnuva yönetiminin Filistin'e destek amacıyla broş takmasına izin vermemesi üzerine raketinde kullandığı karpuz figürlü titreşim önleyiciyle korta çıkmasının ardından destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, turnuva yönetiminin Filistin'e destek amacıyla broş takmasına izin vermemesinin ardından raketinde 'karpuz figürlü titreşim önleyici' kullanarak korta çıkan Zeynep Sönmez ile gurur duyduklarını belirtti. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Wimbledon'da onurlu bir duruş sergilediğini ifade etti. Bakan Bak, paylaşımında "Vicdanı, cesareti ve insanlık değerlerini her şeyin üzerinde tutan sporcumuz Zeynep Sönmez'le gurur duyuyoruz. Filistin'de yaşanan insani drama karşı sessiz kalmayarak sergilediği onurlu duruş, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını; aynı zamanda evrensel değerlerin de taşıyıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu anlamlı hassasiyetinden dolayı sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, mazlumun yanında duran her vicdanlı sesi saygıyla selamlıyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA