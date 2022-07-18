Bakan Kasapoğlu, Çorum'da gençlerle basketbol oynadı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra heyetle kentteki Millet Bahçesi'ne geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yozgat 'ın Çekerek ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin açılışına katılan Kasapoğlu, Ankara dönüşü Çorum'a ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

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