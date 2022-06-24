Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti

24.06.2022 16:34
Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'nın Nymburk şehrinde organize edilen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'nın Nymburk şehrinde organize edilen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çekya'nın Nymburk şehrinde düzenlenen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Türk Milli Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcularımız Emirhan Akçakoca, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Münevvere Yılmaz, Ramazan Ünlü ve Kardelen Demir kardeşlerimin göstermiş olduğu başarılardan dolayı kutluyor, Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımızın gururla dalgalanmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum."


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Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Atletizm, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

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