Bakan Kasapoğlu: "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu: "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor"

02.07.2022 21:35
Bakan Kasapoğlu: "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor." dedi.

Bakanı Kasapoğlu, Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İmamoğlu: İstanbul ve Türkiye, Zenginliği Hak Ediyor; Yoksulluğu Değil İmamoğlu: İstanbul ve Türkiye, Zenginliği Hak Ediyor; Yoksulluğu Değil Veli Ağbaba: 'Ravza Kavakcı İbb'den 2 Milyon 752 Bin TL Avanta Alıyor, Üzerine Bir de 250 Bin TL Avanta İstiyor' Veli Ağbaba: 'Ravza Kavakcı İbb'den 2 Milyon 752 Bin TL Avanta Alıyor, Üzerine Bir de 250 Bin TL Avanta İstiyor'
Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Kasapoğlu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 21:47:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement