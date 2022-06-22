Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek

22.06.2022 10:54
Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı antrenman yaptığı salonda ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı antrenman yaptığı salonda ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Büyük Britanya ile 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı maça İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na ziyarette bulundu. Ziyarette, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncularla görüşen ve sohbet eden Bakan Kasapoğlu, millilere Büyük Britanya karşısında başarılar diledi.Bakan Kasapoğlu, dünyanın farklı ülkelerinde oynayan basketbolcuların milli takım ruhuyla bir araya geldiğini ifade ederek, "Öncelikli olarak yeni teknik ekibe ve sizlere başarı diliyorum. Türkiye bir spor ülkesi. Spor ülkesi olması noktasında basketbol öncü bir branş. Burada bulunan her bir arkadaşım apayrı bir heyecanı müjdeliyor. Ülke olarak sizlerden apayrı bir umudumuz olduğunu, çok büyük bir heyecanla bu umudun peşinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. "2022 BASKETBOL YILI OLACAK"Basketbol adına 2022 yılından çok umutlu olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Önümüzde Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası var. Bu müsabakalarda halkımızın yüreği sizlerle olacak. 2022 bence basketbol yılı olacak. Dolu dolu başarılarla geride bırakacağımız bir yıl olacak. Buna inanıyorum. 85 milyon vatandaşımızı mutlu edeceğinize inanıyorum. Bu mutluluk bugüne dair olmayacak. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu nasıl NBA'deki başarılarıyla sizleri ateşlediyse, sizler de yeni gelen gençleri ateşleyeceksiniz" diye konuştu.  Basketbolla ilgili bakanlık olarak pek çok projeleri bulunduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı;"Sizlerin başarısı ile bu projelere ivme kazandıracağız. Gençler sizin izinizden yürüyecek. Bakanlık olarak federasyonumuzla, kulüplerimizle birlikteliğimiz devam edecek. Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yanındayız. Bundan şüpheniz olmasın. Birlikte başaracağız. Milletimizi layık olduğu mutluluklarla buluşturacağımıza inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından millilerin antrenmanını izledi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek - Son Dakika

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