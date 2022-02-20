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Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

20.02.2022 20:04
Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, kupa finalinde karşılaşan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattığını belirtti.

Her iki takımın da son dakikaya kadar başarılı bir mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Kasapoğlu, "Fenerbahçe Beko'yu 72-86 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 12. kez müzesine götüren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik - Son Dakika Spor


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