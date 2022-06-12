Bakan Kasapoğlu'ndan milli dalış sporcularına tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda DNF (dynamic without fins) genç kadınlar kategorisinde şampiyon olan Sude Fidan ile DNF genç erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Ege Yankı Güneş'i kutluyorum. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Alya Akar ve bronz madalya elde eden Toprak Toprak'ı da tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."