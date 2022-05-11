Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 19 madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 7'si altın, 5'i gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Organizasyonda erkeklerde 604 puanla dünya birincisi olan, kadınlarda ise 515 puan ile dünya ikinciliği elde ederek geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."