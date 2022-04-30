Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor'u kutladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor'u kutladı

30.04.2022 22:37
Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu olan Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu olan Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Trabzonspor'u kutluyorum. Gösterdiği performansın ardından yarışı şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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