Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

30.03.2022 16:06
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Kasapoğlu: Türkiye her alanda iddiasını yükseklere taşıyorTürkoğlu: Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdırKaan ÜLKER - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(/DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Kasapoğlu: Türkiye her alanda iddiasını yükseklere taşıyor

Türkoğlu: Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(/DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek olan Basketbol Gelişim Merkezi'nin arazisinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı inceleme ziyaretinde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Asbaşkanları, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve TBF yöneticileri de yer aldı.

KASAPOĞLU: TÜRKİYE HER ALANDA İDDİASINI YÜKSEKLERE TAŞIYORTürkiye ve İstanbul açısından çok vizyoner bir çalışma gerçekleştiğini ifade ederek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye her alanda iddiasını her geçen gün yükseklere taşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ve engin vizyonuyla, her alanda olduğu gibi sporda da, gerek sporcu, gerekse de muhteşem bir altyapı ve tesis devrimiyle daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Pandemiye rağmen hız kesmedik, hiçbir projemizi bir adım geride tutmadık. Hızımızla ideallerimize birer birer ulaşıyoruz. Bu arazi 68 dönüm ve inanıyorum ki sadece ülkemizin değil, dünyanın en prestijli basketbol tesislerinden birisi olacak. Bölgenin ve Avrupa'nın basketbol üssü olacak burası. Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Bu çalışmada bizlerle birlikte olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ idaresi ile Türkiye Basketbol Federasyonu ve ekibine de özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.TÜRKOĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZA VE BAKANIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIRTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin tesisleşme anlamında büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek, "Türk basketbolu için çok anlamlı, çok değerli ve bana göre de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir tesisi ülkemize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkeye çok değerli tesisler kazandırıldı ama ilk kez bu kadar kapsamlı bir tesis olması ve bunun da basketbol için yapılacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu süreçte Bakanımızla çok çalıştık ve kendilerini her anlamda bilgilendirdik. Bugün de kendisi bizi yalnız bırakmadı. İnşallah Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi çok önemli bir tesis olacak" dedi. TÜRK BASKETBOLUNUN YENİ MERKEZİ

Cumhuriyetin100'üncü Yılı olan 2023'te hizmete girmesi öngörülen Basketbol Gelişim Merkezi Projesi'nde 10 bin kişilik spor salonu yer alacak. Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, milli takımların çalışmalarını yapabileceği milli takım antrenman salonu ve kamp merkezi bulunacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile sporcu ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş bir otel de yer alacak. 68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.

Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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