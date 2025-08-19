Bakan Memişoğlu, Beşiktaş Başkanı Adalı\'yı kabul etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'yı bakanlıkta kabul etti.

Bakan Memişoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ile bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli camiamıza ve sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalı, Bakan Memişoğlu'na 53 numaralı ve isminin yazdığı Beşiktaş forması hediye etti.