Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Moskova\'da

Süper Lig devi Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta daha önce Jackson Muleka, Onur Bulut, Ciro Immobile ve Arthur Masuaku ile de yollar ayrılmıştı.
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