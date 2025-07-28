Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Moskova\'da

Süper Lig devi Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Süper Lig devi Beşiktaş'ta daha önce Jackson Muleka, Onur Bulut, Ciro Immobile ve Arthur Masuaku ile de yollar ayrılmıştı.