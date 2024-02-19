Bakırköy Ata Spor Kulübü, Paletli Yüzme Dünya Kupası\'nda mücadele verecek

Spor

Türkiye Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası'nda önemli derecelere imza atan Bakırköy Ata Spor Kulübü, Fransa'da 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda mücadele verecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aix-en-Provence'de düzenlenecek Dünya Kupası'nın 1. etabında Bakırköy Ata Spor Kulübünden 40 kişilik kafile yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün su sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Tuğba Sezen, bu organizasyona uzun süredir hazırlandıklarını belirterek, "Kış şampiyonasında 100'e yakın madalya kazandık. Dünya kupasına da çok geniş katılım sağladık. Hem gençlerde hem büyüklerde şampiyonluk için yüzeceğiz, bu konuda çok iddialıyız ." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü ve aynı zamanda milli takımlar başantrenörü Canberk Babaoğlu da organizasyona ilişkin "Biz eskiden dünyanın diğer takımlarını takip ederken artık geldiğimiz noktada o ülkeler bizi takip ediyor. Bu gururu ülkemize yaşattığımız için elbette ki çok mutluyuz. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu hafta Fransa'ya gidiyoruz ancak mart ayının ilk haftasında da Fransa Paletli Yüzme Milli Takımı, Bakırköy Ataspor Kulübü ile antrenman yapabilmek için Bakırköy'e kampa geliyor. Atatürk'ün ismiyle kurulmuş bu kulübe de bunun çok yakışacağını elbette ki biliyoruz. Büyük bir heyecanla günde yaklaşık olarak 15 kilometre yüzerek bu şampiyonaya hazırlanan sporcularıma inancım tamdır. Hepsine başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kış şampiyonasında öne çıkan başarılar

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından geçen hafta Tozkoparan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası'nda, Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlara imza attı.

Türk sporuna son 2 yılda 19 dünya şampiyonluğu ve 2 dünya rekoru kazandıran kulübün sporcularından, Arda Karacabay, kış şampiyonasında Genç (A)-B 16-17 yaş grubundaki 50 metre çift palet disiplininde 20.37 saniyelik derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Büyük erkeklerde kulübün iki sporcusu, kendi yaş gruplarında en çok altın madalya kazanan isimler oldu. Derin Toparlak 200, 400, 800 ve 1500 metre su üstünde; Derin Atman ise 50 ve 100 metre su üstü, 50 metre çift palet ve 50 metre dip disiplinlerinde altın madalya kazandı.

Genç (A)-B 16-17 yaş grubunda kadınlarda Adasu Ramazanoğlu 200, 400 ve 800 metre su üstü, 50 metre dip yarışlarında altın madalya alarak, genç yaş grubunda en çok altın madalya kazanan sporcular arasında yer aldı.

Yıldızlar yaş grubu erkeklerde Ömer Akgün 50 ve 100 metre su üstü, 50, 100 ve 200 metre çift palet yarışlarında Türkiye şampiyonu olarak, bu grupta en çok madalya kazanan sporcular arasına girdi.