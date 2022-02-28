Bakırköy Ataspor Kulübü'nden yüzmede tarihi başarı - Son Dakika
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Bakırköy Ataspor Kulübü'nden yüzmede tarihi başarı

28.02.2022 11:38
Bakırköy Ataspor Kulübü'nden yüzmede tarihi başarı

Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları, organizasyonu; 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile tamamladı.

Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları, organizasyonu; 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile tamamladı.

Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası, Macaristan'ın Eger kentinde 25-27 şubat tarihleri arasında düzenlendi. Paletli yüzme branşında birçok defa dünya şampiyonluğu ve dünya rekorlarını elinde bulunduran Bakırköy Ataspor Kulübü sporcuları bu organizasyonda; 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde ederken, bir de Türkiye rekorunun sahibi oldu. 14 sporcu, 2 antrenör ve 2 yönetici ile katıldıkları şampiyonanın 4x100 bayrak yarışında Bülent Akgün, Muhammet Baran İşcan, Ali Buğra Yiğit ve Ege Yankı Güneş'ten oluşan takım Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Takım halinde şampiyon olan ve altın madalya allan 4x100 metre bayrak takımının yanı sıra Derin Toparlak 800 metrede ikinci olarak gümüş madalya ve 400 metrede 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ege Yankı Güneş, 100 metre bireyselde de yarışarak üçüncülüğü ve bronz madalyayı elde etti.

Bu sonuçlarla Dünya Kulüplerarası Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Bakırköy Ataspor Yüzme Takımı, 69 takım arasından erkeklerde dünya üçüncüsü oldu.

Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, "Sporcularımız elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu. Hepsini başarılarından dolayı tebrik ederim" dedi.


Bakırköy Ataspor Kulübü'nden yüzmede tarihi başarı
Bakırköy Ataspor Kulübü'nden yüzmede tarihi başarı
Bakırköy Ataspor Kulübü'nden yüzmede tarihi başarı
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Bronz Madalya, Macaristan, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakırköy Ataspor Kulübü'nden yüzmede tarihi başarı - Son Dakika


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