Bakırköy Ataspor Kulübü, Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Spor

Tozkoparan Yüzme Havuzunda düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Bakırköy Ataspor Kulübü, kadınlarda ve erkeklerde üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üstün performans gösteren Bakırköy Ataspor Kulübü, Türkiye'nin en önemli yüzme organizasyonunda başarıya imza attı. Hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde şampiyonluk elde eden kulüp, bu başarıyla adını Türk yüzme tarihine bir kez daha duyurdu.

Bakırköy Ataspor Kulübü, Türkiye rekorları kırarak birçok madalya kazandı ve dünya kupası şampiyonlukları elde etti. Bu başarıda önemli rol oynayan sporcular arasında Derin Toparlak ve Adasu Ramazanoğlu gibi isimler bulunuyor. Takımın başarılarına katkı sağlayan antrenörlerden Canberk Babaoğlu ve Özkan İlhan ise bu zaferle gurur duyduklarını ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bakırköy Ataspor Kulübü'nden Arda Karacabay, Türkiye rekoru kırarak bu başarıyı taçlandırdı.

Kulübün Su Sporlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuğba Sezen, "Biz Atatürk'ün ismiyle kurulmuş bir kulübüz. Bu yüzdendir ki bizim ikincilliğe asla tahammülümüz yoktur" dedi. - İSTANBUL