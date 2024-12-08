Bakkal: Kadro Kısıtlı, Zor Günler Geçiriyoruz

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Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3-0 mağlup oldukları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kadrodaki futbolcu sayısının kısıtlı olduğunu ve zor bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 3-0 mağlup oldu. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mesut Bakkal, karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bakkal, "Arkasına sığınmak istemiyorum ama oyuna sokacağımız 11., 12. adamımız yok. Yine de öyle olmasına rağmen ucuz goller yedik. Önce penaltı ve sonra kontradan yedik. Tabii gücünüz kadar oynayıp, gücünüz kadar mücadele ediyorsunuz. Bir şeyler yapmaya çalışan bir grup var. Oyuncularımdan hafif sakatlıkları olan vardı, hasta olan vardı, yine de sahaya çıktılar. Mazeret olarak da söylemek istemiyorum ama bayağı sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Yine de 11 kişiyle çıkıp mücadele eden bir grup var. Herhalde bu böyle de devam edip gidecek. İşin temelinde eksik kadroyla mücadele etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Daha önce Sakaryaspor forması giyen Del Valle'nin yeniden transfer gündeminde olmasıyla ilgili gelen soru üzerine Bakkal, "Del Valle ilgili siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Resmi bir şey olmadan bir şey konuşulmaz. Alınması gerekiyor. Bilmiyorum serzenişimi anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal bir basın mensubunun, "Mazeretler söylüyorsunuz, bunlar düzelmeyecek mi? Bir disiplinsizlik var gibi görünüyor" şeklindeki sorusunu da, "Sakatlıklar ile disiplinsizliğin bir alakası yok. Ben şu an 11 kişiyle geldiğimi söylüyorum, siz 'hırs yok' diyorsunuz. 11'den başka oyuncu yok" diyerek yanıtladı. - İSTANBUL