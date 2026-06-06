Baklanlı öğrenciler gökyüzünde zirveye çıktı

Denizli'nin Baklan ilçesine bağlı Kavaklar Mahallesi'ndeki Beyelli Mehmet Altaş Ortaokulu, Okul Sporları Hava Sporları Roket Yarışmaları'nda kız takımıyla Türkiye şampiyonu, erkek takımıyla Türkiye üçüncüsü olarak ilçeye çifte gurur yaşattı.

Baklan'ın Kavaklar Mahallesi'nde eğitim veren Beyelli Mehmet Altaş Ortaokulu, Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Hava Sporları Roket Yarışmaları'nda elde ettiği derecelerle adını Türkiye çapında duyurdu. Roket kategorisinde yarışan okulun kız takımı Türkiye birinciliğini kazanırken, erkek takımı Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Yarışma boyunca öğrenciler yalnızca roket fırlatmadı; tasarım, ölçüm, güvenlik, planlama ve takım koordinasyonu gibi birçok aşamada birlikte çalışarak bilimsel düşünmeyi pratiğe dönüştürdü. Roket yarışmalarında okulu temsil eden öğrenciler Hatice Şeyma Altuntaş, Türkan Bozkaya, Meryem Tuncel, Atiye Karakaya, Berkay Alkan, Uğur Efe Karakaya, Hasan Mustafa Bozkaya, Mehmet Ali Akışık ve Ömer Yavuz Toptaş hazırladıkları projelerle jüri karşısına çıktı. Öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalara dönüştürerek roket tasarımı, güvenli fırlatma ve performans ölçümü süreçlerini başarıyla yürüttü. Takımın hazırlık sürecine rehberlik eden öğretmen Mehmet Sertkaya, öğrencilerle birlikte uzun süren antrenmanlar ve teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Okul yönetimi, elde edilen derecelerde öğrencilerin azmi kadar öğretmen rehberliğinin de önemli payı olduğunu vurguladı.

Okul Müdürü Çomak "Öğrencilerimizin potansiyeline inanıyoruz"

Okul Müdürü Ayşegül Odabaşıoğlu Çomak, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Çomak, yarışmaya katılan öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek "Öğrencilerimizin bilimsel üretim süreçlerine katılması, araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmeleri açısından çok kıymetli. Bu başarı; öğrencilerimizin çalışkanlığının, öğretmenlerimizin özverisinin ve velilerimizin desteğinin ortak sonucudur." Dedi. Okul yönetimi, başarıda emeği bulunan kişi ve kurumlara da teşekkür etti. Açıklamada Baklan Kaymakamı Volkan Sarıtoprak'a, okulu yaptıran Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Elif Altaş'a, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirağ'a ve Şube Müdürü Zeliha Yaprak'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür edildi. - DENİZLİ