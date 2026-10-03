Bakü'de Turan Tovuz'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de Greenwood kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Bakü'de Turan Tovuz'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de Greenwood kırmızı kart gördü

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Bakü\'de Turan Tovuz\'u 2-0 yenen Fenerbahçe\'de Greenwood kırmızı kart gördü
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Fenerbahçe, Bakü'de Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. N'Golo Kante 60. dakikada, Çağrı Balta 74. dakikada gol atarken; Mason Greenwood 33. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, Azerbaycan'da oynadığı hazırlık maçında Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Teknik Direktör İsmail Kartal mücadeleye; Mert Günok, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Levent Mercan, Efe Yılmaz, N'Golo Kante, Marco Asensio, Mason Greenwood, Alaettin Ekici, Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşma öncesinde tribünlerde dostluğa vurgu yapılan bir pankart açıldı. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının ve Fenerbahçe armasının yer aldığı pankartta, "Mesafeler engel değil, sevdamız Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, golleri 60. dakikada N'Golo Kante, 74. dakikada Çağrı Balta kaydetti. Fenerbahçe'de Mason Greenwood, 33. dakikada rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Kaynak: İHA
Mason GreenwoodFenerbahçeFutbolBaküSporSon Dakika

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