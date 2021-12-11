BAL'da Manisa derbisi zamanı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grupta ligin 7. haftasında yarın Manisa derbisi heyecanı yaşanacak. Grupta Manisa'yı temsil eden ekiplerden Salihli Belediyespor ve Manisaspor, kozlarını Manisa'da paylaşacak.

Ertuğrul Dilek Tesisleri'nde oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan maçta Kaan Kara düdük çalarken, yardımcılık görevini ise Refik erim ve Ediz Yılmaz üstlenecek. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği lider Aliağa Futbol AŞ.'ye 1-0 yenilen antrenörler Murat Kahraman, İsmail Üsttürk ve Fırat Yaren yönetimindeki Salihli Belediyespor, Manisaspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Karşılaşma öncesi oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan toplayan Salihli Belediyespor 6. sırada yer alırken, oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplayan Manisaspor ise 5. sırada yer alıyor.

BAL 9.Bölge 2. Grupta 7. hafta programı şöyle: Manisaspor - Salihli Belediyespor, Aliağa Futbol AŞ. - Torbalıspor, Sivaslı Belediyespor - Bölmespor, İzmirspor - Manisa Sanayispor,

Çiğli Belediyespor ise bay takım olarak maç yapmayacak. - MANİSA