BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3 - Son Dakika
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BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3

10.03.2022 01:05
BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3

Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için play-off mücadelesi veren Gebze Tayfunspor, Harbiş deplasmanını 3 golle geçerek 3 puanı aldı.

Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için play-off mücadelesi veren Gebze Tayfunspor, Harbiş deplasmanını 3 golle geçerek 3 puanı aldı. Gebze temsilcisi bu galibiyetle yükselme mücadelesinde 2'de 2 yapmayı bildi.

Bölgesel Amatör Lig Yükselme Play-off maçında, Gölcük Kavaklı Stadı'nda Harbişspor ve Gebze Tayfunspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında eşitlik bozulmazken ikinci devrede Gebze ekibi, golcüleri Ömercan (2) ve Mahmut'un (1) attığı gollerle Harbişspor'u 3-0'la geçip 3 puanın sahibi oldu. Böylelikle Gebze Tayfunspor yükselme play-off maçlarında 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

Maç öncesi Gebze Tayfunspor'un kurucusu olan ve 7 yıl önce kansere yenik düşen Melih Tekiner ölümünün yedinci yılında kabri başında anıldı. Maç sonrasında ise futbolcular 3 puanı Melih Tekiner ve ailesine armağan etti. - KOCAELİ

BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3
BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3
BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3
BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3
BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3

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Amatör Lig, Play Off, Gölcük, Gebze, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAL: Harbişspor: 0 Gebze Tayfunspor: 3 - Son Dakika
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