Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Taraftarla Buluştu - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Taraftarla Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, düzenlenen lansmanla yeni basketbol oyuncularını taraftarla buluşturdu. Kulüp başkanı Burç Özoğuz, genç ve dinamik bir takım oluşturduklarını belirterek, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı. Başantrenör Ahmet Gürgen ise gençlere yaptıkları yatırımın, sezon boyunca olumlu sonuçlar vereceğine inandıklarını ifade etti. Önümüzdeki hafta Finalspor'la sezon açılacak.

05.09.2024 18:17
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor basketbol oyuncuları düzenlenen lansmanla taraftara tanıtıldı.

Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen lansman programında, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor basketbol oyuncuları sporseverlerle bir araya geldi.

Alt yapı ve A takım oyuncularının tanıtıldığı programda, kulüp başkanı Burç Özoğuz ve antrenör Ahmet Gürgen de yer aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon zevk veren, savaşan ve koşan bir takım oluşturduklarını söyledi.

"İzleyenlere keyif veren bir takım olacağız"

Bir şehrin en önemli kaynağının alt yapı olduğunu vurgulayan Özoğuz, şöyle konuştu:

"Genç oyuncularımız alt yapıdaki arkadaşlarımıza da örnek olacak. İzleyenlere keyif veren bir takım olacağız. Önümüzdeki hafta Finalspor maçıyla sezonu açıyoruz. Tüm Balıkesirli basketbolseverleri maçımıza gelerek takımımızı desteklemelerini bekliyoruz. Bu genç kadronun geçtiğimiz sezonlardan daha fazla taraftara ve desteğe ihtiyacı var. Onlar ne kadar destek verirse bu takım daha fazla savaşır ve başarılı olur. Herkesi maçımıza bekliyoruz."

Basketbol takımının Başantrenörü Ahmet Gürgen de bu sezon gençlere yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Genç oyuncuların enerjilerini sahaya yansıtmalarını beklediklerini ifade eden Gürgen, "Balıkesir halkı sporu ve basketbolu çok seviyor. Biliyoruz ki çok ciddi bir şekilde destek alacağız. Takımımız arkalarında bu gücü gördükleri zaman performansları daha da artacaktır. Çok verimli bir sezon geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Gürgen, gençlere inandıklarını ve yaptıkları yatırımın karşılığını alacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Taraftarla Buluştu - Son Dakika

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