Büyükşehir Belediyespor altyapı futbolcularına bilimsel performans analizi
14.03.2026 13:10  Güncelleme: 13:25
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un altyapı futbolcularına, fiziksel dayanıklılıklarının belirlenmesi amacıyla Yo-Yo Dayanıklılık Testi gerçekleştirildi. Test, futbolcuların zihinsel dayanıklılık ve stres düzeylerini incelemek için bilimsel bir araştırma kapsamında yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye spor Akademi Gelişim Ligi'nde mücadele eden altyapı futbolcularına, fiziksel dayanıklılıklarının belirlenmesi için ise uluslararası geçerliliğe sahip Yo-Yo Dayanıklılık Testi gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. İbrahim Erdemir, Dr. Gökhan Aydın ile Doktora eğitimine devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor U14 Takımı teknik sorumlusu Selçuk Akın tarafından yürütülen araştırma kapsamında, akademi futbolcularının zihinsel dayanıklılık, stres düzeyleri ve fiziksel dayanıklılık parametreleri incelendi. Gerçekleştirilen uygulama sürecine, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden yüksek lisans mezunu Maşala Demir ve yüksek lisans öğrencisi Ali Can da destek vererek ölçüm ve testlerin yürütülmesine katkı sağladı.

Uygulanan testler sayesinde akademi liginde mücadele eden genç futbolcuların hem fiziksel hem de zihinsel performans durumlarının bilimsel verilerle ortaya konulması amaçlandı. Araştırmadan elde edilen sonuçların, genç sporcuların performans gelişimi, antrenman planlaması ve spor psikolojisi alanında yapılacak çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, sporcuların yalnızca fiziksel değil aynı zamanda zihinsel açıdan da gelişimlerinin desteklenmesinin modern futbolun önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, bu tür bilimsel çalışmaların altyapı sporcularının gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
