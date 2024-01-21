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Burhaniye'den 4 Sporcu Türkiye Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
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Burhaniye'den 4 Sporcu Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

Balıkesir'de yapılan müsabakalarda il birincisi olan 3'ü kadın 4 sporcu, Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Deniz Ulaş, Berfin Akça, Yasin Yoldaş ve Hüsna Karaköse, Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda madalya arayacak. Genç sporcular, iddialı olduklarını belirtti.

Burhaniye\'den 4 Sporcu Türkiye Şampiyonası\'na Katılacak
21.01.2024 - 16:41,
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Burhaniye ilçesinde geçtiğimiz hafta Balıkesir'de yapılan müsabakalarda il birincisi olan 3'ü kadın 4 sporcu Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak. 52 kiloda Deniz Ulaş, 63 kiloda Berfin Akça ve Yasin Yoldaş ile artı 81 kiloda Hüsna Karaköse, Fethi Ömür Taşdelen öncülüğünde çalışmalarını sürdürürken, iddialı olduklarını söyledi.

16 Ocakta Balıkesir'de yapılan il şampiyonasında birinci olan Deniz Ulaş, Berfin Akça, Yasin Yoldaş ve Hüsna Karaköse, 24-31 Ocak tarihlerinde Mersin'de yapılacak olan Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda madalya arayacak. Çalışmalarını sürdüren genç sporcular, Balıkesir'i temsil etmenin gururunu yaşarlarken, iddialı olduklarını söyledi.

İki yıldan beri boks yaptığını anlatan Hatice Irmak Kaya, "Şu an Ömer hocamla Ömür Taşdelen hocamla boksa devam ederek Avrupa, olimpiyat ve dünya derecelerine gireceğim inşallah. Boks sanıldığı gibi dersleri filan düşürmüyor. Kesinlikle derslerim yükseltti. Bu dönem hem takdir hem de onur belgesi aldım" dedi.

Deniz Ulaş da, "Rakibimi yenerek birinci oldum. 24-31 Ocakta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesirimizi temsil etmek için gidiyorum. İnşallah, milli sporcu olmak istiyorum. Şampiyonluk getirmek istiyorum" diye konuştu.

Berfin Akça ise, "İki yıldır boksla uğraşıyorum. Boksun hem sağlığımıza ve zihin gelişimimize faydası var. Ayrıca gençlerin burada beraber kaynaşması ve daha güzel aktiviteler yapması da güzel. Hem ailemi ve hem kendimi gururlandırması açısından çok faydalı bir spor. Antrenörlerimiz Ömer Taşdelen ve Ömür Taşdelen'e teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdikleri için. Hedefimiz Mersin'de düzenlenecek Gençler Şampiyonası'nda derece yapmak" ifadelerini kullandı.

Antrenör Ömer Taşdelen de, "4 senedir Burhaniye'de boks sporunu yaymaya çalışıyoruz. 30'un üzerinde sporcumuz var. Ayın 16'sında İl Şampiyonasına 4 sporcu ile katıldık. 4 sporcumuz da Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek. Salı günü, Allah nasip ederse, 24'ünde Mersin'de başlayacak olan Türkiye Şampiyonası'na geçeceğiz. Burada da İnşallah, milli takıma sporcu verebilecek şekilde dereceler elde ederiz. Allah, yardımcımız olsun. Buradan destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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