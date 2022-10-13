Balıkesir haberleri | 2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak

2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de düzenlenecek.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliği, 2023 yılı faaliyet takviminde kesinleşen yarışlarını ilan etti.
2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, 5-6 Ağustos tarihlerinde elit, 23 Yaş Altı ve Gençler kategorilerinde Balıkesir'de yapılacak.
Avrupa Triatlon Birliğinin ilan ettiği kesinleşen organizasyonlar şunlar:
Kış Şampiyonası: 26-29 Ocak/Andorra
Avrupa Triatlon Şampiyonası: 2-4 Haziran/Madrid
Orta Mesafe Şampiyonası: 18-20 Ağustos/Belçika
Yıldızlar Şampiyonası: 2-4 Eylül/İspanya
Uzun Mesafe Şampiyonası: 9 Eylül/Hollanda
Avrupa Oyunları: 27 Haziran-1 Temmuz/ Polonya (Elitler)
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