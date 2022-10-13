Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliği, 2023 yılı faaliyet takviminde kesinleşen yarışlarını ilan etti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Balıkesir haberleri | 2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak - Son Dakika

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