Balıkesir haberleri | 2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak - Son Dakika
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Balıkesir haberleri | 2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak

13.10.2022 15:35
Balıkesir haberleri | 2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak

Balıkesir gelişmesine göre 2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de düzenlenecek.

2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliği, 2023 yılı faaliyet takviminde kesinleşen yarışlarını ilan etti.

2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, 5-6 Ağustos tarihlerinde elit, 23 Yaş Altı ve Gençler kategorilerinde Balıkesir'de yapılacak.

Avrupa Triatlon Birliğinin ilan ettiği kesinleşen organizasyonlar şunlar:

Kış Şampiyonası: 26-29 Ocak/Andorra

Avrupa Triatlon Şampiyonası: 2-4 Haziran/Madrid

Orta Mesafe Şampiyonası: 18-20 Ağustos/Belçika

Yıldızlar Şampiyonası: 2-4 Eylül/İspanya

Uzun Mesafe Şampiyonası: 9 Eylül/Hollanda

Avrupa Oyunları: 27 Haziran-1 Temmuz/ Polonya (Elitler)

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Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir haberleri | 2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haberleri | 2023 Avrupa Triatlon Sprint Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak - Son Dakika
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