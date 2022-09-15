Balıkesir haberleri: Balıkesir'in gururu Yasemin Adar - Son Dakika
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Balıkesir haberleri: Balıkesir'in gururu Yasemin Adar

15.09.2022 12:22
Balıkesir haberleri: Balıkesir'in gururu Yasemin Adar

Balıkesir spor haberi... BALIKESİRLİ milli güreşcimiz Yasemin Adar, aynı yıl içinde hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

BALIKESİRLİ milli güreşcimiz Yasemin Adar, aynı yıl içinde hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Serbest güreşte kariyerinin 5'inci Avrupa şampiyonluğunu Macaristan'da 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılan 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazanan 30 yaşındaki Yasemin, Dünya Şampiyonası'nda da tarih yazdı.

Ülkemizi 76 kilogramda temsil eden Yasemin Adar, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Mısır'dan Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 yenerek kariyerinin 2017'den sonra ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya alıp ülkemize kadınlar güreşte tarihin ilk olimpiyat madalyasını getiren Yasemin Adar, kulüp kariyerini halen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da sürdürüyor.


- Balıkesir
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Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir haberleri: Balıkesir'in gururu Yasemin Adar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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