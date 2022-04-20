Balıkesir'in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı

20.04.2022 11:09
Balıkesir'in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı

2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri dahilinde Balıkesir'in En Hızlıları Atletizm Yarışmaları Havran İlçe Finali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Havran Kocaseyit Stadyumda yapıldı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri dahilinde Balıkesir'in En Hızlıları Atletizm Yarışmaları Havran İlçe Finali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Havran Kocaseyit Stadyumda yapıldı.

İlçe finalinde 2013-2008 doğumlu öğrenciler 60-100 metre uzunluğundaki parkurlarda kıyasıya yarıştı. Koşularda kendi kategorilerinde Birinci olan öğrenciler 29 Nisan 2022 İl Birinciliği Müsabakaları için Balıkesir İsmail Akçay Atletizm sahasında Havran'ı temsil edecek. - BALIKESİR

Balıkesir'in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı
Balıkesir'in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı
Balıkesir'in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı
Balıkesir'in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı
Balıkesir'in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı

YORUMLAR
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AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti. AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İlçe ziyaretleri programlarına Burhaniye ile devam etti. Havran MYO'yen bölüm talepleri YÖK'e iletildi Havran MYO'yen bölüm talepleri YÖK'e iletildi

Balıkesir, Hisarcık, Atletizm, Havran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir'in en hızlıları atletizm yarışmaları Havran ilçe finali yapıldı - Son Dakika


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