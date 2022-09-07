Yoğun ilgiyle izlenen güreşleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın , Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da takip etti.

Kaynak: AA

Hüseyin Pehlivan, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 28. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu - Son Dakika

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