Çeyrek finalde İsmail Koç'u, yarı finalde Orhan Okulu'yu ve finalde ise Abdullah Güngör 'ü yenen Furkan Durmuş Altın, altın kemerin sahibi olarak başpehlivan unvanını elde etti.

Kaynak: AA

Durmuş Altın, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Geleneksel 13. Kepsut Yağlı Güreşleri - Son Dakika

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