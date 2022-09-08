Sındırgı'da Dağ Bisikleti yarışmaları yapıldı - Son Dakika
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Sındırgı'da Dağ Bisikleti yarışmaları yapıldı

08.09.2022 09:24
Sındırgı'da Dağ Bisikleti yarışmaları yapıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilk kez Ulusal Sındırgı MTB (CUP) Dağ Bisiklet Yarışması düzenlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilk kez Ulusal Sındırgı MTB (CUP) Dağ Bisiklet Yarışması düzenlendi. 20 ilden 8'i Milli Takım sporcu olmak üzere toplam 140 yarışmacı katıldığı yarışma, izleyenlerin nefeslerini kesti.

140 sporcu Çamlık Mesire alanında oluşturulan 4 km'lik özel parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların startını Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş verdi. Sındırgı Belediyesi, Türkiye Bisiklet Fedarasyonu ve Ege Pedal Bisiklet kulübü işbirliği ile düzenlenen yarışlarda çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

"Daha sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"

Sındırgı'da bisiklet sporunun yaygınlaşması adına bu organizasyonu tertiplediklerini ve katılımın oldukça fazla olduğunu, ilerleyen günlerde Hisaralan Jeopark alanında Uluslararası bir yarış gerçekleştireceklerini ifade eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise "Sındırgı'da tarihinde ilk defa, engelli, arabanın off road diyebileceğimiz, bisiklet yarışları yapılıyor. Çamlık dediğimiz Çavdaroğlu Mahallesi sınırları içerisindeki Taştepe de bir parkur oluşturduk. Bu parkurda da 140'a yakın Türkiye'nin farklı noktalarından 20 ayrı kulüpten kızlı erkekli sporcular var burada. Çocuklar, gençler, büyükler kategorilerinde. Bu açıdan bakıldığında Sındırgı'da sporu sevdirmek, egzozsuz çevre kirliliği yapmayan işleri sevdirebilmek, en büyük isteklerimizden birisi. Bu sebeple gençlerimizi bisiklete özendirmek istiyoruz. Ege pedal kulübü başkanı Yusuf Hitit ve ekibi de buradalar. Bizlere destek veriyorlar. Biz de onlara uygun ortamlar hazırlayarak, Sındırgı'da böyle güzel bir organizasyonu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz hep spor yapsınlar, gezsinler, yürüsünler, gelişsinler. Çünkü hareket, stresten uzak bir hayat anlamına geliyor"dedi.

3 ayrı kategoride 140 sporcu Ulusal Sındırgı MTB Cup'ta pedal çevirdi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenle ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yakın zamanda ulusal ve uluslararası Sındırgı MTB Cup düzenleneceği belirtildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sındırgı'da Dağ Bisikleti yarışmaları yapıldı - Son Dakika

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