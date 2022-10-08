Balıkesir spor haberi... Ayvalık'ın konuğu Kuşadasıspor - Son Dakika
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Balıkesir spor haberi... Ayvalık'ın konuğu Kuşadasıspor

08.10.2022 11:09
Balıkesir spor haberi... Ayvalık'ın konuğu Kuşadasıspor

Balıkesir haberler... TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın evinde kendisiyle aynı puanda ve Play-Off hattında yer alan Kuşadasıpor'u konuk edecek.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın evinde kendisiyle aynı puanda ve Play-Off hattında yer alan Kuşadasıpor'u konuk edecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. 3'üncü Grup'ta 4 beraberlik, 1 yenilgi alan Akhisarspor, aynı saatte Bitexen Sapanca Gençlikspor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir spor haberi... Ayvalık'ın konuğu Kuşadasıspor - Son Dakika

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