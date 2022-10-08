TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın evinde kendisiyle aynı puanda ve Play-Off hattında yer alan Kuşadasıpor'u konuk edecek. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. 3'üncü Grup'ta 4 beraberlik, 1 yenilgi alan Akhisarspor, aynı saatte Bitexen Sapanca Gençlikspor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Son Dakika › Spor › Balıkesir spor haberi... Ayvalık'ın konuğu Kuşadasıspor - Son Dakika