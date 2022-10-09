Balıkesir spor haberi | Kuşadasıspor Ayvalık deplasmanında galip - Son Dakika
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Balıkesir spor haberi | Kuşadasıspor Ayvalık deplasmanında galip

09.10.2022 19:20
Balıkesir spor haberi | Kuşadasıspor Ayvalık deplasmanında galip

Balıkesir spor haberine göre Kuşadasıspor, konuk olduğu Ayvalıkgücü engelini 1-0'lık skorla aştı.

Kuşadasıspor, konuk olduğu Ayvalıkgücü engelini 1-0'lık skorla aştı. Yönetim, futbolcu ve taraftarlar maç sonu büyük sevinç yaşadı.

2022-2023 sezonuna flaş transferle başlayan Kuşadasıspor, sezon başı parolasını şampiyonluk olarak belirledi. Süper lig, ikinci lig ve üçüncü lig'den birçok ismi kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdü. Ligin 6'ıncı haftasında Ayvalıkgücü Spor'a konuk olan siyah beyazlılar, 76'ıncı dakikada Emirhan Karagülle'nin şık golüyle rakibini 1-0 yenerek deplasmandan 3 puan ile ayrıldı. Kuşadası'ndan da yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu takımlarına destek vermek için Ayvalık'a geldi. Galibiyeti taraftarları ile kutlayan oyuncular, büyük sevinç yaşadı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu "Takımımız deplasmandan 3 puan ile döndüğü için çok mutluyuz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takımlarını bu sene hiç yalnız bırakmayan Kuşadasıspor taraftarlarına da takım adına ayrıca teşekkür ederim. Ligin sonu şampiyonluk olacak inşallah" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir spor haberi | Kuşadasıspor Ayvalık deplasmanında galip - Son Dakika

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